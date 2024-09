Magdeburg. - Über der Magdeburger Innenstadt ist am Montagabend ein Polizeihubschrauber im Einsatz gewesen. Dies bestätigte die Polizei auf Nachfrage.

Demnach war eine handfeste Auseinandersetzung unter jungen Erwachsenen in einem großen Innenhof in der Großen Münzstraße unweit von City Carré und Alleecenter der Auslöser für den Einsatz der Beamten. Nachdem ein 19-Jähriger gegen 19 Uhr mit einer Gruppe junger Männer in Streit geraten war, kam es zwischen den 18- bis 24-Jährigen zu einer Prügelei. Zeugen hätten den Tumult bemerkt und die Polizei verständigt, so ein Polizeisprecher.

Die Beamten hätten die Männergruppe noch vor Ort angetroffen, so der Sprecher weiter. Von dem 19-Jährigen, der mutmaßlich mindestens leichte Verletzungen erlitt, fehlte jedoch jede Spur. Zunächst sei daher gegen 20 Uhr ein Hubschrauber eingesetzt worden, um ihn zu finden. Die Identität des Mannes habe schließlich aber auf anderem Wege herausgefunden werden können, so die Polizei.