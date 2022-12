Ein 47 Jahre alter Magdeburger ist in der Breiten Straße Opfer eines Raubs geworden. Zuvor wollte er Drogen kaufen.

Magdeburg (vs) - Ein 47-jähriger Magdeburger ist offenbar im Breiten Weg beraubt worden, nachdem er versuchte Betäubungsmittel zu kaufen. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach traf der 47-Jährige am Montagmorgen in einem Geschäft im Breiten Weg auf einen jungen Mann und kam mit diesem in Kontakt. Beide Männer sollen im Anschluss aus dem Geschäft gegangen sein, um Betäubungsmittel zu erwerben. Auf dem Gehweg, vor dem Katharinenturm, wurde der 47-Jährige unvermittelt anscheinend niedergeschlagen.

Ein zweiter Täter kam den Angaben der Beamten zufolge hinzu und schlug ebenfalls auf den 47-jährigen Mann ein. Einer der beiden Täter soll die Geldbörse des 47-jährigen Magdeburgers genommen und Bargeld gestohlen haben. Im Anschluss entfernten sich beide Schläger offenbar fluchtartig in Richtung Universitätsplatz.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

- männlich

- arabischer Phänotyp

- 170 cm

- 20 Jahre alt

- kurze, lockige Haare

- schwarze Jacke mit Fellkapuze

- blau-rote Sweatjacke

sowie

- männlich

- 190 cm

- 20 Jahre alt

- sehr dünn

- helle Bekleidung

Zeugen der Tat werden gebeten sich unter der Rufnummer 0391-5463295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.