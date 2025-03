Ein 43-Jähriger wird beschuldigt, in Magdeburg in zwei Geschäften mit Falschgeld bezahlt zu haben.

43-Jähriger bezahlt in Magdeburg zweimal mit Falschgeld

Ein 43-Jähriger soll in Magdeburg mit Falschgeld bezahlt haben.

Magdeburg. - In der Semmelweisstraße in Magdeburg ist am Montag, 24. März, Falschgeld aufgetaucht.

Wie die Polizei mitteilt, steht ein 43-Jähriger in Verdacht, in zwei Geschäften mit Falschgeld bezahlt zu haben.

Den Mann erwischte die Polizei in der Nähe der Geschäfte. Nun muss ermittelt werden, woher das Falschgeld stammt.