Polizei fesselt nach Widerstand betrunkenen 16-Jährigen in Magdeburg

Beamte haben in der Nacht zum Dienstag in Magdeburg einen betrunkenen 16-Jährigen auf einem Elektro-Tretroller gestoppt. Der Jugendliche habe laut Polizei erheblichen Widerstand geleistet und sei deshalb gefesselt worden.

Magdeburg (vs) l - Gegen 1 Uhr am Dienstag hielten zwei Polizeibeamten den 16-jährigen Magdeburger auf einem E-Scooter am Hasselbachplatz in der Magdeburger Altstadt an und kontrollierten ihn, wie eine Reviersprecherin dazu mitteilte.

Bei der Kontrolle habe sich herausgestellt, dass der Jugendliche unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,6 Promille ergeben. Daraufhin wollten die Beamten den Fahrzeugführer zur Blutprobenentnahme mit in ein nahegelegenes Krankenhaus nehmen.

Flucht verhindert

Der 16-Jährige versuchte zu flüchten, was die Beamten verhindern konnten. Der E-Rollerfahrer habe erheblichen Widerstand geleistet, berichtet die Sprecherin. Darum hätten die Beamten ihn gefesselt. Bei dem Widerstand habe sich der 16-Jährige im Gesicht verletzt.

Der Beschuldigte sei anschließend zur medizinischen Behandlung und Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen habe man ihn an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Ein polizeiliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, so die Sprecherin weiter.