Die Polizei in Magdeburg konnte einen Lkw-Fahrer ermitteln, der einen Unfall mit anschließender Flucht im City-Tunnel in Magdeburg versursacht haben soll.

Magdeburg (vs) - Nach einem Unfall im östlichen Einfahrtsbereich des Magdeburger City-Tunnels am 25. Juli gegen 14 Uhr hat sich ein Lkw-Fahrer aus dem Staub gemacht.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Lkw-Fahrer an die Einmündung Maybachstraße/Ernst-Reuter-Allee heran. An dieser Stelle missachtete er die vorgeschriebene Fahrtrichtung nach rechts in den City-Tunnel und bog stattdessen nach links ab, sodass er durch den Gegenverkehr in Richtung Damaschkeplatz fuhr.

Hierbei touchierte er mit seinem Lkw eine angebrachte Lichtzeichenanlage sowie ein Verkehrsschild an der rechten Seite. Mithin entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei ermittelte noch am gleichen Tag einen Beschuldigten, der im Verdacht steht, den Lkw zur Tatzeit geführt zu haben.