Polizei: Gleich sieben Haftbefehle an nur einem Wochenende in Magdeburg vollstreckt

Die Polizei in Magdeburg hat am Wochenende rund um den 6. und 7. November sieben Haftbefehle vollstrecken können.

In Magdeburg konnte die Polizei an nur einem Wochenende sieben Haftbefehle vollstrecken.

Magdeburg (vs) - Durch Beamte des Polizeireviers Magdeburg konnten am Wochenende um den 6. und 7. November bisher sieben Haftbefehle vollstreckt werden. Sechs Personen konnten die haftbefreienden Beträge zahlen und somit eine Festnahme abwenden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ein 36-jähriger Magdeburger war jedoch nicht in der Lage eine Geldstrafe von 500 Euro zu zahlen und musste somit eine Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen antreten. Der 36-jährige Mann wurde einer nahegelegenen Justizvollzugsanstalt zugeführt. Festzustellen ist, dass gegen zahlreiche Betroffene ein Haftbefehl durch die Justizbehörden erlassen wurde, weil diese Geldbußen aus Ordnungswidrigkeiten nicht bezahlt haben.

Beispielsweise kann auch ein nicht beglichenes „Park-Knöllchen“ zu einem Haftbefehl werden. Oftmals liegen dann die auferlegten Verfahrenskosten deutlich über der eigentlich zu zahlenden Geldbuße. Daher wird appelliert, zeitnah auf entsprechende Bußgeldbescheide zu reagieren und auch Wohnsitzwechsel fristgerecht bei den Behörden zu melden, so die Polizei.