Magdeburg (vs) - Im Flora Park in Magdeburg haben zwei Täter Handys entwendet. Am Nachmittag des 19. Aprils 2023 kam es in einem Elektronikmarkt zu dem Diebstahl mehrerer Mobiltelefone.

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige betraten den Markt und suchten die Auslagen für Mobiltelefone auf. Plötzlich rissen sie insgesamt sieben hochwertige Mobiltelefone von den Seilsicherungen und entfernten sich mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

So sehen die Tatverdächtigen in Magdeburg aus. Foto: Polizei

Die Polizei in Magdeburg sucht anhand dieser Bilder nach den Handydieben im Flora Park. Foto .Polizei

Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Beamten fahnden nun anhand vom Kameraaufzeichnungen nach den beiden Tatverdächtigen. Wer Hinweise zur Identität der abgebildeten Personen oder sonstige Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.