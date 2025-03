Per Haftbefehl gesucht Nach Festnahme am Magdeburger Hauptbahnhof: Chef zahlt Geldstrafe seines Angestellten

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann wurde am Donnerstag am Magdeburger Hauptbahnhof festgenommen. Doch der Mann hatte Glück: Sein Chef zahlte die Geldstrafe.