Ohne Ticket in Magdeburg Musste aus Zug getragen werden: Frau beißt und bespuckt Polizisten am Hauptbahnhof

Am Montag ist die Bundespolizei über eine Frau informiert worden, die kein gültiges Zugticket dabei hatte. Doch die 35-Jährige wollte den Zug am Hauptbahnhof in Magdeburg nicht verlassen.