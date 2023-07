Am Mittwoch, 26. Juli, wollte gegen 2.00 Uhr eine Polizeistreife "Am Krökentor" in Magdeburg ein Auto kontrollieren. Danach folgte eine Verfolgungsjagd.

Magdeburg (vs) - Paar flüchtet in Magdeburg vor einer Verkehrskontrolle: Was ist passiert?

Nach kurzem Anhalten beschleunigte ein Auto am 26. Juli in der Früh plötzlich und flüchtete. Es folgte eine kilometerlange Verfolgungsjagd. Schließlich stellten die Polizeibeamten das Auto abgestellt im Breiten Weg fest. Unmittelbar daneben befanden sich ein Mann und eine Frau, die einer Kontrolle unterzogen wurden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiterhin wurde bei der Frau mutmaßliches Kokain aufgefunden und sichergestellt. Sie muss sich nun als Beschuldigte wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Die Polizei ließ das Auto durch ein Abschleppunternehmen öffnen und Spurensicherung durchzuführen. Schließlich leitete die Polizei ein Strafverfahren aufgrund eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Ob eine der beiden Personen zum Zeitpunkt der Flucht das Fahrzeug führte, sei Bestandteil laufender Ermittlungen.