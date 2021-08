Polizei in Magdeburg fahndet nach Entblößer

Am 5.8.2021 kam es in Magdeburg zu einer exhibitionistischen Handlung. Die Polizei sucht Zeugen.

Magdeburg - vs

So viel ist bislang laut Polizei in Magdeburg bekannt: Am Donnerstag, gegen 9.50 Uhr, fiel einem 27-jährigem Zeugen ein Mann im Bruno-Taut-Ring im Magdeburger Stadtteil Neu-Olvenstedt auf, der an seinem Geschlechtsteil manipulierte.

Der Verdächtige konnte in unbekannte Richtung flüchten. Die Polizei ermittelt.

Der Verdächtige wird folgendermaßen beschrieben: circa 60 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, grau, nach hinten gekämmte Haare, schwarzes T-Shirt, lange dunkle Hose.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.