Polizei in Magdeburg sucht nach gefährlicher Körperverletzung Zeugen

Wie die Polizei in Magdeburg mitteilt, ereignete sich in Magdeburg eine brutale Tat.

Die Polizei in Magdeburg sucht nach Zeugen.

Magdeburg (vs) - Am Montag, 21. März, gegen 19 Uhr kam es laut Polizei zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Straßenbahnlinie 5. Die Magdeburger Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein 20-jähriger Magdeburger fuhr in den frühen Abendstunden mit der Straßenbahnlinie 5. Zwischen den Haltestellen „Am Brunnenstieg“ und der Haltestelle „Sternbogen“ soll der 20-Jährige von drei unbekannten Personen angegriffen worden sein. An der Haltestelle “Sternbogen“ stiegen die unbekannten Täter aus und flüchteten in Richtung Bruno-Beye-Ring Ecke Neuer Renneweg.

Zwei unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Tatverdächtiger Nummer 1: schlanke Gestalt und eine Größe von rund 170 bis 180 Zentimetern, dunkle Haare, schwarzer Kapuzenpullover und ein schwarzes Basecap, graue Jeans und schwarze Turnschuhe.

Tatverdächtiger Nummer 2: schlanke Gestalt und eine Größe von rund 170 Zentimetern, dunkelblondes kurzes Haar und eine Monobraue sowie ausgeprägte Wangenknochen, plattgedrückte Nase (Boxernase), gekleidet mit einer grauen Jogginghose.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.