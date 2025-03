Die Polizei hat am Sonntag in Magdeburg einen Volltreffer gelandet. Bei einer Kontrolle fiel der Fahrer eines E-Scooters gleich mehrfach auf.

Polizeikontrolle in Magdeburg

Die Polizei hat am Sonntag einen E-Scooter-Fahrer bei mehreren Vergehen erwischt.

Magdeburg. - Den richtigen Riecher haben am Sonntag Streifenpolizisten in Magdeburg gehabt. Laut einer Mitteilung kontrollierten diese gegen 20 Uhr einen E-Scooter-Fahrer in der Lübecker Straße.

Dabei habe sich unter anderem herausgestellt, dass das Fahrzeug mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen versehen war, heißt es. Zudem sei der E-Roller nach einem Raub im Januar zur Fahndung ausgeschrieben.

Des Weiteren soll der 27-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss gestanden haben. Aus diesem Grund wurde er zur Blutprobenentnahme aufs Revier gebracht und das Fahrzeug sichergestellt worden.

Wie der 27-Jährige in Besitz des E-Scooters gekommen ist, wird nun ermittelt.