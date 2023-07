Ein 67-jähriger Magdeburger, der am Montag, 3. Juli, schon als Ladendieb in Erscheinung trat, rief mehrfach verfassungswidrige Parolen im Bereich eines Einkaufszentrums in der Ernst-Reuter-Allee.

Magdeburg (vs) - Fremdenfeindlicher Vorfall in Magdeburg. Ein 67-jährige Mann aus Magdeburg trat am Montagmittag bereits als Ladendieb in Erscheinung, als er eine Dose Whisky-Cola aus einem Supermarkt im Allee-Center entwendete.

Nachdem gegen den Mann die Anzeige gefertigt wurde und er ein Hausverbot ausgesprochen bekam, begab er sich zu einem weiteren Supermarkt im Einkaufszentrum, zeigte dort den Hitlergruß und rief mehrfach verfassungswidrige Parolen.

Gegen den 67-Jährigen wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt. Weiter wurde ihm für das gesamte Einkaufszentrum ein Hausverbot ausgesprochen, heißt es in einer Pressemittelung der Polizei.