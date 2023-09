Eine Rentnerin hat mit ihrem Auto in Magdeburg einen spektakulären Unfall verursacht. Die 78-Jährige wurde verletzt, so die Polizei.

Abflug an Lkw-Rampe: Seniorin überschlägt sich mit Auto und landet auf Dach

Nach einem Unfall in Magdeburg musste das Auto abgeschleppt werden.

Magdeburg (vs) - In Magdeburg kam es am Montag, 4. September, im August-Bebel-Damm zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin war aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen auf einen Transporter aufgefahren und daraufhin auf dem Dach gelandet.

Erste Ermittlungen der Polizei vor Ort ergaben folgenden Unfallhergang: Auf dem rechten Fahrstreifen hielt ein Autotransporter.

Warum die Rentnerin den Autotransporter übersah, ist unklar. Zeitweise kam es in Magdeburg zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Foto: Polizei

Eine Autofahrerin fuhr auf dessen Rampe auf und hob anschließend ab. Einige Meter weiter landete das Auto wieder auf der Fahrbahn und blieb dort auf dem Dach liegen.

Die 78-jährige Autofahrerin wurde hierbei leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ließ ihr Auto abschleppen. Zeitweise kam es in diesem Zusammenhang zu Verkehrsbeeinträchtigungen, heißt es in einer Pressemitteilung.