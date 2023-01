Eine Polizeistreife entdeckte am Montag, 30. Januar, eine hilflose Person nahe des Hauptbahnhofes in Magdeburg. Die Beamten wurden daraufhin attackiert.

Polizisten der Bundespolizei wurden in Magdeburg attackiert.

Magdeburg (vs) - Am Montag, 30. Januarm, bemerkte eine Streife der

Bundespolizei gegen 18 Uhr vor dem Eingang des Magdeburger Hauptbahnhofes, auf dem Willy-Brandt-Platz eine regungslos am Boden liegende Person. Die Bundespolizisten eilten dem Mann sofort zur Hilfe und verständigten einen Rettungswagen.

Während der Rettungsmaßnahmen trat der 29-jährige Mann einen

Bundespolizisten mehrfach gegen das Schienbein, versuchte beide eingesetzten Beamten zu schlagen und beleidigte sie massiv mit ehrverletzenden Worten. Er widersetzte sich den Maßnahmen und ließ auch nach dem Eintreffen der Sanitäter nicht davon ab.

Bei dem Versuch, ihn auf die Krankentrage zu legen, sperrte er

sich weiter, trat fortlaufend um sich und musste letztendlich gefesselt werden. Der Deutsche wurde unter Begleitung der Bundespolizei in ein Krankenhausgebracht. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen Widerstandes gegen,- tätlichen

Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung, heißt es in einer Pressemitteilung.