Nach einem Überfall auf einen Mann in Magdeburg sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Der Mann war am Samstagmorgen um sein Bargeld gebracht worden.

Magdeburg - Die Polizei in Magdeburg hat nach einem Überfall am Samstagmorgen Ermittlungen aufgenommen und einen Zeugenaufruf gestartet.

Was war passiert? Laut Polizei ist am frühen Sonnabendmorgen ein 23 Jahre alter Magdeburger Opfer einer räuberischen Erpressung geworden. Der Geschädigte wurde demnach in der Lüneburger Straße von mehreren unbekannten Männern aufgefordert, sein Bargeld auszuhändigen.

Der 23-Jährige übergab sein Portemonnaie mit einer geringen dreistelligen Bargeldsumme an einen der Täter. Eine Zeugin, die das Tatgeschehen mit ihrem Smartphone gefilmt hatte, wurde anschließend genötigt, die Aufnahmen zu löschen.

Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den unbekannten Tätern, die wie folgt beschrieben werden:

Haupttäter

- unbekannte männliche Person mit gebräunter Haut,

- sprach Deutsch mit Akzent,

- etwa 25 Jahre alt,

- 180 Zentimeter groß,

- dunkle Augen,

- schwarze Haare,

- bekleidet mit grauem Kapuzenpullover und schwarze Jacke

Zwei weitere männliche Personen und eine Frau, die folgendes Aussehen hatte:

- blonde Haare,

- schmales Gesicht,

- sprach Deutsch ohne Akzent,

- etwa 170 Zentimeter groß

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch im Polizeirevier Magdeburg zu melden, Telefon (0391) 5463295.