In der Silvesternacht 2022/23 kam es zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung mittels Pyrotechnik. Nun stellte die Polizei einen Tatverdächtigen fest.

Feuerwerk und feiernde Menschen trafen auch am Hasselbachplatz von Magdeburg an Silvester 2022/23 zusammen (Symbolfoto).

Magdeburg (vs) - In der Silvesternacht 2022/23 kam es gegen Mitternacht im Bereich des Hasselbachplatzes zwischen der Otto-von-Guericke-Straße und dem Breiten Weg in Magdeburg zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung mittels Pyrotechnik. Nun stellte die Polizei einen Tatverdächtigen fest, wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilt.

Der Tatverdächtige in Magdeburg. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Foto: Polizeirevier Magdeburg

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung: Wer Hinweise zur abgebildeten Personen oder weitere sachdienliche Hin- weise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich unter 0391/546- 3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden, so die Beamten in der Pressemitteilung.