In Magdeburg ist in der Nacht eine junge Frau von zwei Männern geschlagen und bestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Magdeburg - Eine 24-Jährige ist in der Nacht zu Sonntag in Magdeburg bei einem Angriff von zwei Männern verletzt worden. Die Frau war gegen 23.15 Uhr in einer Straßenbahn auf die Männer getroffen, so die Meldung der Polizei.

Zwischen der 24-Jährigen und den beiden Unbekannten kam es zu Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf soll die Frau aus der Bahn geschubst, geschlagen und mit einer Flasche beworfen worden sein.

Zudem sollen die Unbekannten den Rucksack der Frau gestohlen haben. Die 24-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Straftat geben können.

Die unbekannten Männer werden wie folgt beschrieben:

Mann 1: - ca. 25 bis 35 Jahre alt - ca. 1,85m groß - beiges Shirt - kurze beige Hose - silberfarbene Bauchtasche

Mann 2: - ca. 25 bis 35 Jahre alt - ca. 1,85m groß - rosa Shirt - kurze beige Hose - Glatze

Hinweise zur Straftat erbittet die Polizei bitte telefonisch unter der Rufnummer: 0391 / 546-3295 oder über das E-Revier.