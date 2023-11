Ein Unbekannter ist in Magdeburg in einen Gartenschuppen eingebrochen und hat ein E-Bike und eine Kettensäge gestohlen. Vier Tage später entdeckte der Bestohlene sein Eigentum im Internet. Die Anzeige führte die Polizei zur Wohnung eines Mannes.

Einem Mann aus Magdeburg wurden am 9. November ein elektronisches Fahrrad und eine Kettensäge gestohlen. Er fand beide Dinge vier Tage später im Internet angeboten wieder.

Magdeburg/vs - Im Milchweg in Magdeburg ist am 9. November ein Dieb in einen Gartenschuppen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hat der Täter ein E-Bike und eine Kettensäge gestohlen.

Am 13. November entdeckte der Bestohlene das Fahrrad und die Säge auf einer Online-Handelsplattform. Er informierte die Polizei. Bei den anschließenden Ermittlungen wurde das Diebesgut in der Wohnung eines 38-jährigen Mannes gefunden. Das Raubgut wurde nach der Wohnungsdurchsuchung dem Eigentümer zurück gegeben.

Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen. Der Mann wurde tags darauf aufgrund fehlender Fluchtgefahr. Die Polizei ermittelt weiter.