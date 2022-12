Mann steigt in Magdeburg-Neustadt mit Waffe in Zug

Mit einer echt aussehenden Waffe ist ein Mann in Magdeburg-Neustadt in einen Zug gestiegen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Magdeburg (vs) - Am Mittwoch, den 30. November, beobachtete ein Hinweisgeber gegen 23.00 Uhr einen Mann auf dem Bahnhof Magdeburg-Neustadt. Dieser führte ein Magazin in eine Pistole ein und stieg in eine S-Bahn, welche in Richtung Hauptbahnhof Magdeburg fuhr.

Der Zeuge informierte die Bundespolizei und eine alarmierte Streife begab sich umgehend auf Bahnsteig 1, wo der betroffene Zug ankam. Der 20-Jährige konnte gestellt werden. Die Pistole befand sich gut sichtbar in seiner Hosentasche und wurde sofort durch die

Bundespolizisten sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich hierbei um eine Softairwaffe handelte.

Zudem führte der Deutsche ein Messer bei sich, was ebenfalls sichergestellt wurde. Den jungen Mann, der bereits mehrfach

polizeilich in Erscheinung getreten war, erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.