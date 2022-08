Mann will an Magdeburger Tankstelle Auto klauen (Bild im Artikel)

Am Montag, 16. Mai, kam es gegen 23.00 Uhr zu einer Raubstraftat auf einem Tankstellengelände in der Hallischen Straße. Die Magdeburger Polizei sucht nach dem Tatverdächtigen.

Magdeburg (vs) - Ein 60-jähriger Magdeburger befand sich gegen 23.00 Uhr am 16. Mai mit seinem Fahrzeug auf dem Tankstellengelände in der Hallischen Straße. Eine unbekannte männliche Person kam auf ihn zu und forderte unter Androhung von Gewalt, die Herausgabe seines Fahrzeugschlüssels.

Der 60-Jährige verneinte dies und konnte Abstand zwischen ihm und dem unbekannten Mann schaffen. Daraufhin entfernte sich der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Durch eine Überwachungskamera konnten Aufzeichnungen des Tatverdächtigen gesichert werden.

Der Mann soll circa 20 bis 25 Jahre alt sein. Foto: Polizei

Er konnte wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 20-25 Jahre

- Ca. 180 cm groß

- Schmächtige Gestalt mit sehr kurzen Haaren

Hinweise nimmt das Polizeirevier in Magdeburg entgegen. Foto: Polizei

Mit Hilfe von Fotos sucht die Polizei nun nach der tatverdächtigen Person. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.