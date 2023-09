Bei einem Unfall in Magdeburg wurde laut Polizei ein 73-jähriger Mann schwer verletzt.

Motorradfahrer wird in Magdeburg bei Unfall schwer verletzt

Schwerer Unfall mit einem Motorradfahrer in Magdeburg, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Magdeburg (vs) - Ein Motorradfahre ist in Magdeburg schwer verunfallt. Was ist passiert?

Am Samstag, gegen 10.35 Uhr, wendete eine 33-jährige Unfallbeteiligte ihre Auto auf der Straße Alt Westerhüsen. Ein hinter ihr fahrender Motorradfahrer (73 Jahre alt) wurde durch das Wendemanöver so überrascht, dass er gegen das Auto stieß und zu Boden stürzte.

Der Motorradfahrer wird aufgrund seiner schweren Verletzungen im Universitätsklinikum stationär behandelt, so die Polizei in einer Pressemitteilung am Schluss.