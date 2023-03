Die Polizei in Magdeburg berichtet in einer Pressemitteilung von einer neuen und brutalen Masche, um Geld und Handy zu stehlen.

In Magdeburg treten Räuber ihre Opfer von Fahrrädern, um an deren Habseligkeiten zu gelangen.

Magdeburg (vs) - In der Nacht zu Freitag, 31. März, ereigneten sich in Magdeburg zwei Raubstraftaten mit einer neuartigen Vorgehensweise. Zunächst wurde gegen 3.30 Uhr in der Gutenbergstraße ein Radfahrer durch zwei bislang unbekannte Täter von seinem Fahrrad gezerrt und geschlagen sowie getreten.

Zudem raubten die Täter sein Mobiltelefon und flüchteten in Richtung Kühleweinstraße. Wenig später versuchten ebenfalls zwei unbekannte Täter gegen 3.45 Uhr einen Radfahrer in der Walther-Rathenau-Straße auf Höhe des Geschwister-Scholl-Parks von seinem Fahrrad zu treten. Der Radfahrer konnte den Tritt während der Fahrt abwehren. Er blieb unverletzt und konnte flüchten.

Die unbekannten Täter wurden als schwarz gekleidet und vermummt beschrieben. Aufgrund einer zeitlichen und örtlichen Nähe kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Taten miteinander in Zusammenhang stehen. Die Polizei bittet Zeugen, welche sich zur Tatzeit in Tatortnähe befanden und Hinweise geben können, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden. Weitere Ermittlungen dauern an, heißt es in der Pressemitteilung.