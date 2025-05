In Magdeburg ist es am Wochenende zu zwei brutalen Raubdelikten innerhalb weniger Stunden gekommen. Zunächst forderten Unbekannte unter Gewaltandrohung Geld, später wurde ein Mann mit einer Gasflasche bedroht.

Magdeburg. - Am Samstagabend und in der Nacht von Samstag zu Sonntag ist es in Magdeburg zu einer versuchten räuberischen Erpressung und einem schweren Raub gekommen, wie die Polizei mitteilt.

Am Samstag, dem 24. Mai, zwischen 20.15 Uhr und 20.20 Uhr forderten demnach zwei bislang unbekannte Männer am Neustädter Platz einen Passanten unter Androhung von Gewalt dazu auf, sein Bargeld herauszurücken, so die Polizei. Nachdem der Mann die Herausgabe des Bargeldes verweigerte, habe einer der Täter plötzlich auf ihn eingeschlagen.

Die Forderung nach dem Geld sei unter Anwendung von Gewalt wiederholt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, seien die Täter geflüchtet, als sie bemerkten, dass die Polizei verständigt worden war. Sie flohen mit Fahrrädern in Richtung Schrotebogen bzw. Lübecker Straße.

Zwei Raubdelikte in einer Nacht in Magdeburg

Ein weiteres Raubdelikt ereignete sich am Sonntag, dem 25. Mai, in den frühen Morgenstunden gegen 1.05 Uhr in der Leibnizstraße. Dort fragten drei bis vier Männer den Geschädigten nach Bargeld, was der Geschädigte laut Polizei verneinte. Daraufhin habe ein Täter versucht, ihn mit einer Gasflasche zu schlagen.

Dem Opfer sei zunächst die Flucht gelungen, es jedoch kurze Zeit später von der Gruppe eingeholt und angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei sollen die Täter das mitgeführte Bargeld sowie das Mobiltelefon des Mannes entwendet haben.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Magdeburg unter 0391/5463295, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über das elektronische Polizeirevier zu melden.