Mit vorgehaltener Waffe hat ein unbekannter Mann die Mitarbeiterin einer Tankstelle in Magdeburg zur Herausgabe von Geld aufgefordert. So sieht der Täter aus.

Überfall in Magdeburg

Ein unbekannter Mann hat die Mitarbeiterin einer Tankstelle in Magdeburg mit einer Waffe bedroht.

Magdeburg. - Die Polizei sucht mittels Öffentlichkeitsfahndung nach einem Mann, der am 22. Februar 2025 versucht hat, eine Tankstelle in der Lübecker Straße in Magdeburg auszurauben.

Der Unbekannte betrat laut Polizei gegen 20.35 Uhr die Tankstelle und ließ sich Zigaretten reichen. Anschließend forderte er die Mitarbeiterin auf, ihm das Geld aus der Kasse zu geben.

Räuber bedroht Mitarbeiterin der Tankstelle mit einer Waffe

Dabei deutete er auf eine Waffe, die er mit sich führte. Die Mitarbeiterin ging auf diese Forderung nicht ein. Daraufhin verließ der Mann gegen 20.37 Uhr mit Zigaretten und einem Getränk die Tankstelle.

Polizei bittet um Mithilfe: Wer kennt diesen Mann? (Foto: Polizei)

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, zirka 25 bis 35 Jahre alt

1,70 bis 1,75 Meter groß

athletische, muskulöse Gestalt

europäisches Erscheinungsbild

deutsche, akzentfreie Aussprache

bekleidet mit einer schwarzen Jacke, vermutlich von der Marke “Northface“

hatte einen beigefarbenen Stoffbeutel bei sich

Zeugen, die die Person erkennen oder Hinweise zum Überfall haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0391/5461687 zu melden.