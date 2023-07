Schwerer Unfall in Magdeburg: Ein Toter, zwei Schwerverletzte

Magdeburg - In Magdeburg ereignete sich am Nachmittag des 19. Juli ein schwerer Unfall im Industriehafen. Auf der Saalestraße zwischen Königswerder und der Allerstraße sperrte die Polizei in beiden Richtungen die Straße voll.

Ortskundige Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

In Magdeburg ereignete sich auf der Saalestraße ein schwerer Unfall. Foto: Matthias Fricke

Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 20-jähriger Bmw-Fahrer Saalestraße in Richtung Theodor-Kozlowski-Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet dieser in den Gegenverkehr, wobei er mit einem entgegenkommenden 69-jährigen VW-Fahrer kollidierte.

Der Fahrer des Bmw und seine Beifahrerin wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der 69 – jährige Fahrzeugführer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, heißt es von Seiten der Polizei in einer Pressemitteilung.