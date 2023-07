Bei einem Unfall in Magdeburg ist ein Mann schwer verletzt worden, so die Polizei.

Schwerer Unfall in Magdeburg: Mann fährt in betonierte Mülltonneneinfassung

In Magdeburg verletzte sich ein Mann bei einem Unfall schwer.

Magdeburg (vs) - Ein Mann hat sich bei einem Unfall am 28. Juli gegen 14.50 Uhr schwer verletzt. Er fuhr laut Pressemitteilung der Polizei mit seinem Auto die Hans-Grade-Straße aus Richtung Scharnhorstring in Magdeburg.

Mit erhöhter Geschwindigkeit besichtigte er die Kreuzung nach rechts zu verlassen. Der Abbiegevorgang misslang, sodass das Auto ungebremst gegen die betonierte Mülltonneneinfassung fuhr. Neben dem entstandenen Sachschaden verletzte sich der Unfallbeteiligte schwer und wurde im Krankenhaus stationär aufgenommen.

Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden durch die Berufsfeuerwehr Magdeburg abgebunden, das Unfallauto durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.