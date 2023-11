Ein vermummter Mann hat am Donnerstag in der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg mit einem vorgehaltenen Messer eine Apotheke ausgeraubt. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen zu Tat und Täter.

Mit Messer bedroht: Maskierter raubt Apotheke in Magdeburg aus - so sah er aus

Ein maskierter Mann hat in der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg eine Apotheke mit einem Messer ausgeraubt. Symbolbild:

Magdeburg/vs - Zu einem schweren Raub ist es am Donnerstagabend in einer Apotheke in der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach forderte der mutmaßliche Täter einen 36 Jahre alten Mitarbeiter der Apotheke gegen 18:30 Uhr zur Herausgabe von Bargeld und Medikamenten auf. Dabei bedrohte er den Mann mit einem Messer. Daraufhin habe der 36-Jährige die geforderten Tageseinnahmen und Arzneimittel dem Angreifer ausgehändigt. Der flüchtete kurze Zeit später.

So soll der Mann ausgesehen haben:

männlich

ca. 180 cm groß

scheinbares Alter 20 – 25 Jahre

braune Augen

schlank

schwarze Bekleidung mit Kapuzenanorak

maskiert mit grauem Tuch

Die Polizei bittet dringend um Hinweise zur Tat oder dem Täter unter der Rufnummer 0391-5463295.