Gleich zweimal haben am Montag Räuber aus einem Kleinwagen heraus in Magdeburg ihr Unwesen getrieben. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Magdeburg (vs) - Zu geich zwei Überfällen ist es am Montag, 27. Februar, in Magdeburg gekommen. Dies teilt die Polizei mit und sucht nun nach Zeugen der Taten.

Zunächst sei gegen 20 Uhr in der Alexander-Puschkin-Straße ein maskierter, dunkel gekleideter Beifahrer aus einem Kleinwagen ausgestiegen und habe eine Frau an der Ecke zur Annastraße ihres Rucksacks beraubt. Anschließend sei er wieder eingestiegen und habe sich im Kleinwagen sich in Richtung Goethestraße abgesetzt. Später, gegen 21:30 Uhr, sollen in der Fabrikenstraße zwei maskierte, dunkel gekleidete Verdächtige ebenfalls aus einem Kleinwagen ausgestiegen sein und ein Mobiltelefon und eine Geldbörse von einem Mann geraubt haben. Daraufhin flüchteten sie anscheinend wiederum mit dem Kleinwagen über die Schmidtstraße in Richtung Süden.

Inwiefern die Taten miteinander in Zusammenhang stehen und ob jeweils das gleiche Fahrzeug benutzt wurde, sei Bestandteil weiterer Ermittlungen, heißt es von Seiten der Polizei. Hinweise zu Tat oder Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0391-5463295 im Polizeirevier Magdeburg entgegen. Insbesondere sucht die Polizei nach Hinweisen zum Hersteller, Modell, Kennzeichen und zur Farbe der beteiligten Fahrzeuge.