Polizei: Unbekannter fummelt an Eingangstür mit Messer in Magdeburg herum

Magdeburg (vs) - Am Mittwoch, 12. Januar, versuchte ein unbekannter Täter mit einem Messer eine Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Gabelsbergerstraße in Magdeburg zu manipulieren.

Gegen 18.00 Uhr stellte ein 35-Jähriger im Hausflur eine unbekannte männliche Person fest, der mit einem Messer die Eingangstür manipulierte. Der Magdeburger ging auf den Unbekannten zu und stelle ihn zur Rede. Daraufhin entfernte sich der Tatverdächtige von der Tür und ergriff die Flucht. Der 35-Jährige konnte dem Unbekannten ein Kleidungsstück entreißen und informierte umgehend die Polizei.

Der Kriminaldauerdienst sicherte die Spuren vor Ort. Ein hinzugerufener Fährtenspürhund konnte die Spur des Tatverdächtigen bis zu einer nahegelegenen Straßenbahnhaltestelle verfolgen. Die Ermittlungen dauern an. Der männliche Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Blonde kurze Haare an den Seiten, circa 30 bis 35 Jahre alt, dunkle Cargohose, grüne Jacke.

Zeugen, welche Hinweise zu der unbekannten Person geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.