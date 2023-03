Magdeburg (vs) - Ein mit 22 Tonnen Schweinehälften beladener Lkw ist am Donnerstagmorgen, 23. März, auf der A14 bei Magdeburg von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Richtungsfahrbahn Dresden musste gesperrt werden.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 37-jährige ukrainische Fahrer mit seinem Lkw den rechten Fahrstreifen der A 14, als er kurz hinter der Anschlussstelle Magdeburg-Stadtfeld aus bislang ungeklärter Ursache in den Böschungsbereich kam und das Fahrzeug auf die Seite kippte.

Der Fahrer konnte selbstständig sein Fahrzeug verlassen. Weitere Verkehrsteilnehmer kamen ebenfalls nicht zu Schaden. Durch den Unfall wurde der Kraftstofftank beschädigt und eine unbestimmte größere Menge an Diesel lief in den Böschungsbereich. Das zuständige Umweltamt des Landkreises Börde wurde informiert und kam an die Unfallstelle, heißt es von Seiten der Polizei in einer Pressemitteilung. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 25.000 Euro.

Für die Bergung mit einem Krahn musste die Fahrtrichtung Dresden voll gesperrt werden. Der nachfolgende Verkehr wurde bis circa 9 Uhr über die Anschlussstelle Magdeburg-Stadtfeld von der Autobahn abgeleitet.