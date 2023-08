In der Brenneckestraße ereignete sich laut Polizei ein Unfall, bei dem zwei Personen verletzt wurde.

Unfall in der Magdeburger Brenneckestraße

Magdeburg (vs) - In der Magdeburger Brenneckestraße kam es am Dienstag, 1. August, gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen bog eine Auto-Fahrerin nach links in die Blankenburger Straße ab, nachdem die Ampel grünes Licht für Linksabbieger zeigte. Hierbei kollidierte sie mit einem weiteren, ihr entgegenkommenden Auto-Fahrer und wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen ein drittes Auto geschleudert.

Zwei Insassen im Auto der Linksabbiegerin wurden hierbei leicht verletzt und ambulant vom Rettungsdienst behandelt. Zwei Autos waren in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.