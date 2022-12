Unfall mit Straßenbahn in Magdeburg: Fußgängerin schwer verletzt

In Magdeburg ereignete sich ein Unfall mit einer Straßenbahn, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde, so die Polizei.

In Magdeburg kam es zu einem Unfall mit einer Straßenbahn und einer Spatziergängerin.

Magdeburg (vs) - Am Donnerstag, 1. Dezember, ereignete sich auf der Markgrafenstraße in Magdeburg gegen 14.25 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einer Straßenbahn.

Straßenbahn in Magdeburg kollidiert mit Fußgängerin

Eine Straßenbahn der Linie 4 fuhr nach einem Halt an der Straßenbahnhaltestelle „Askanischer Platz“ in Richtung Universitätsplatz an. Kurz nach der Anfahrt wollte eine 26-jährige Frau aus Magdeburg noch schnell die Straßenbahngleise vor der Straßenbahn passieren. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung des Straßenbahnführers, stieß die Straßenbahn mit der 26-Jährigen zusammen.

Hierbei wurde die 26-jährige Magdeburgerin noch einige Meter mitgerissen und verletzte sich schwer im Becken- sowie Rippenbereich, sodass sie stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Unfall in Magdeburg: Straßenbahnführer muss nach Unfall seelisch betreut werden

Der Straßenbahnführer musste im Anschluss ebenfalls von einem Seelsorger betreut werden. Weitere Fahrgäste wurden aufgrund der Gefahrenbremsung jedoch glücklicherweise nicht verletzt.