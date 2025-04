Das kommt nicht alle Tage vor: Zeugen haben einen gestohlenen Pkw in Magdeburg erkannt und kurzerhand die Verfolgung des Fahrers aufgenommen.

Nervenkitzel in Magdeburg: Zeugen erkennen gestohlenen Pkw und verfolgen den Fahrer

Magdeburg. - Am Montag gegen 20 Uhr haben zwei aufmerksame Zeugen einen Pkw entdeckt, der mehrere Wochen zuvor aus ihrem familiären Umfeld gestohlen worden war. Das Auto wurde in der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg gesichtet, teilt die Polizei mit.

Zeugen nehmen Verfolgung des gestohlenen Pkw auf

Die Zeugen nahmen in ihrem Auto die Verfolgung auf und informierten die Polizei. Diese konnte das Auto im Rennebogen stellen.

Der 54-jährige Fahrer versuchte zunächst noch, zu Fuß zu flüchten, konnte aber durch die Beamten aufgegriffen werden.

Bei der Überprüfung stellte die Polizei fest, dass das Kennzeichen des Wagens in Niedersachsen gestohlen gemeldet war. Auch besaß der Fahrer keinen Führerschein und stand unter Drogen.

Verurteilung erfolgt einen Tag später in Magdeburg

Der Mann wurde auf die Polizeiwache mitgenommen, wo seine Personalien festgestellt wurden. Auch wurde eine Blutprobe entnommen.

Durch ein beschleunigtes Verfahren am Amtsgericht Magdeburg wurde der 54-Jährige bereits am Dienstag zu einer Geldstrafe in Höhe von 250 Tagessätzen verurteilt, heißt es weiter seitens der Polizei.