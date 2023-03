In den Parteisitz der FDP in Magdeburg wurde laut Polizei versucht einzubrechen.

Versuchter Einbruch in FDP-Parteisitz in Magdeburg

Magdeburg (vs) - In der Nacht zu Samstag, 18. März, versuchten bislang unbekannte Täter, gewaltsam in die Landesgeschäftsstelle der FDP in der Walther-Rathenau-Straße in Magdeburg einzubrechen.

Sie gelangten letztendlich nicht ins Gebäudeinnere. Die Polizei untersuchte den Tatort nach Spuren und leitete ein Strafverfahren ein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Weitere Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an, so die Beamten.