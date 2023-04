Magdeburg (vs) - Die Magdeburger Polizei wurde am Donnerstag, 20. April, gegen 10.00 Uhr Polizei verständigt, da sich eine Fußgängerin auf dem Magdeburger Ring aufhielt. Der Anrufer gab an, dass sie sich psychisch auffällig verhalten und mit verschiedenen Gegenstände, darunter Äpfeln, geworfen haben soll.

Die Polizei stellte die Dame nahe der Abfahrt zur B 1 fest und verbrachte sie aus dem Gefahrenbereich. Es wurde ermittelt, dass sie außerhalb Magdeburgs wohnt.

Damit sie mit dem Zug nach Hause fahren kann, verbrachten die Polizeibeamten sie zum Hauptbahnhof. Schließlich trat sie nicht erneut polizeilich in Erscheinung, heißt es in einer Pressemitteilung.