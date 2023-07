Magdeburg (vs) - Die Polizei in Magdeburg ist auf der Suche nach zwei E-Fahrraddieben. Die zwei männlichen Personen traten am Dienstag, 18. Oktober 2022, gegen 18.00 Uhr in einer Hoteltiefgarage in der Julius-Bremer-Straße in Erscheinung.

Die Täter betraten hierzu die Tiefgarage und entwendeten dort zwei abgestellte und gesicherte E-Bikes, indem sie die Schlösser durchtrennten. Im Anschluss nahmen die Täter die beiden E-Bikes mit und entfernten sich aus der Tiefgarage und weiter in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

So sehen die Gesuchten in Magdeburg aus. Foto: Polizei

Die beiden Männer stehen im Verdacht, in Magdeburg E-Fahrräder geklaut zu haben. Foto: Polizei

Zeugen, welche Hinweise zu den beiden abgebildeten Personen oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.