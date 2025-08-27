In Magdeburg hat ein Mann einen faustgroßen Stein auf die Frontscheibe einer Straßenbahn geworfen. Dabei verletzte sich der Fahrer.

Magdeburg. - Am späten Dienstagabend ist eine Straßenbahn am Bruno-Beye-Ring in Magdeburg mit einem Stein beworfen worden, teilt die Polizei mit.

Demnach hielten sich zwei unbekannte Männer an der Haltestelle "Am Stern" auf, als die Straßenbahn der Linie 1 nach ihrem Halt ihre Fahrt in Richtung B1 wieder aufnehmen wollte.

Mann zerstört mit Stein Frontscheibe einer Straßenbahn in Magdeburg

Genau in diesem Augenblick habe einer der Männer einen faustgroßen Stein auf die Frontscheibe der Bahn geworfen. Die Scheibe sei zerbrochen. Durch die Glassplitter verletzte sich der Fahrer am Arm, so die Polizei weiter.

Die beiden Männer seien geflüchtet. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich drei Fahrgäste in der Straßenbahn, die jedoch bei Eintreffen der Polizei nicht mehr anwesend waren.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Insbesondere die drei Fahrgäste werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Magdeburg unter der Telefonnummer 03 91 / 546-32 95 entgegen.