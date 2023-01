Neue Details "Waffe" gefunden: Täter in Magdeburg weiterhin auf der Flucht vor der Polizei

Der Mann, der in der Nacht zum Dienstag ein Großaufgebot der Polizei in Einsatzbereitschaft versetzt hat, ist offenbar immer noch auf der Flucht. Nun wurden neue Details zu dem Vorfall in Fermersleben, einem Stadtteil von Magdeburg, bekannt.