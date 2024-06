Magdeburg (vs) - Am Samstagvormittag, 22. Juni 2024, kam es in Magdeburg gegen elf Uhr in der Straßenbahn der Linie 4 Richtung Klinikum-Olvenstedt zu einem ungewöhnlichen Vorfall.

Wie die Polizei mitteilte, wurden Beamte zur Olvenstedter Straße im Stadtteil Stadtfeld-Ost gerufen, nachdem ein Mann in der Straßenbahn uriniert und sich anderen Fahrgästen gegenüber aggressiv verhalten hatte.

Als die Polizisten am Einsatzort eintrafen, forderten sie den Mann auf, die Straßenbahn umgehend zu verlassen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde daraufhin eingeleitet.

Wegen des Einsatzes kam es kurzzeitig zu Verspätungen im Straßenbahnenverkehr. Laut Angaben der Magdeburger Verkehrsbetriebe wurde die Linie 4 in dieser Zeit über die Große Diesdorfer Straße und Europaring umgeleitet.