Ein Hubschrauber war mitten in der Nacht zum Donnerstag fast eine Stunde über Magdeburg im Einsatz. Das ist dazu bisher von der Polizei bekannt.

Magdeburg - Mitten in der Nacht zum Donnerstag, 20. Juli, kreiste ein Hubschrauber unüberhörbar über der Stadt Magdeburg. Der Einsatz begann gegen 2.30 Uhr und dauerte etwa eine Stunde.

Laut Polizei wurde nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Bereich Stadtfeld-West der oder die Täter gesucht. Die Fahndung laufe. Der Einbruch habe nahe des Marienstifts (Harsdorfer Straße) stattgefunden.

"Nachdem die Polizei verständigt wurde und kurz darauf am Einsatzort erschien, flüchtete ein bislang unbekannter Tatverdächtiger", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei am Nachmittag.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 1,70 Meter groß, schlanke Gestalt, dunkel gekleidet.

Die Fahndung mit der Hilfe des Polizeihubschraubers und eines Fährtenspürhundes führten am frühen Morgen nicht zur Ergreifung des Täters. Die Polizei führte am Tatort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch und leitete ein Strafverfahren ein. Weitere Ermittlungen dauern an, heißt es weiter.