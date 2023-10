Magdeburg FCM gegen Karlsruhe: Fußballfans sorgen für Einsatz - Zugverkehr in Magdeburg lahmgelegt

Nach dem Fußballspiel gegen den Karlruher SC haben FCM-Fans am Samstag kurzzeitig den Zugverkehr in einem Teil Magdeburgs lahmgelegt und für einen Polizeieinsatz an der Haltestelle Magdeburg-Herrenkrug gesorgt.