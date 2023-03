Magdeburg (vs) - Zu einem räuberischen Diebstahl ist es offenbar am Dienstagabend in einem Magdeburger Supermarkt am Schöppensteg an der Ecke zur Pettenkoferstraße gekommen. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach soll zunächst ein Mann im Alter von etwa 20 Jahren und einer Körpergröße von 1,80 Metern, dunkel und mit Basecap gekleidet, drei Dosen eines Biermischgetränks gestohlen haben. Beim Verlassen der Filiale wurde er jedoch von einem Zeugen darauf angesprochen, heißt es von Seiten der Polizei. Nach einer kurzen Auseinandersetzung soll der Dieb den Zeugen mit der Faust gegen den Kopf zu Boden geschlagen haben.

Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige offenbar mit zwei Begleitern zur Straßenbahnhaltestelle „Pettenkoferstraße“ und fuhr laut Fahrplan um 18:51 Uhr mit der Linie 10 in Richtung Innenstadt. Eine Begleiterin des Tatverdächtigen soll im jugendlichen Alter, 1,70 Meter groß, dunkel bekleidet, von schlanker Statur und stark geschminkt gewesen sein.

Hinweise auf die Tat oder den Täter erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0391-5463295 im Polizeirevier Magdeburg. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die den Tatverdächtigen und seine Begleiter in der Straßenbahn gesehen haben und Auskunft darüber geben können, wo sie ausgestiegen sind.