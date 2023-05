Gleich mehrere Menschen erheben Anspruch auf die Wohnung eines Toten in Magdeburg. Weshalb schlussendlich sogar die Polizei eingreifen musste.

Magdeburger Wohnung eines Toten weckt plötzliches Interesse - was ist passiert?

Gleich mehrere Menschen erheben offenbar Anspruch auf das Eigentum eines Toten in einer Magdeburger Wohnung. Der Fall gibt der Polizei Rätsel auf. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Ist es ein Wohnungseinbruch gewesen? Diese Frage stellt sich momentan die Polizei in Magdeburg bei einem ungewöhnlichen Fall. Was war passiert?

Den Beamten wurde offenbar am Dienstag ein Wohnungseinbruch in der Leipziger Straße gemeldet. Doch der Fall gab schnell Rätsel auf. Denn zunächst war allem Anschein nach ein Mitarbeiter des verantwortlichen Vermieters mit der Räumung der Wohnung des Verstorbenen beauftragt worden. Hierzu wechselte der Mitarbeiter bereits am Mittwoch, 24. Mai, das Schloss der Wohnungstür, um das Betreten durch unberechtigte Dritte zu verhindern, wie es heißt.

Als der Mann am Dienstag die Wohnung räumen wollte, stellte er aber fest, dass das Schloss der Wohnungstür noch einmal gewechselt worden war. Er kam nicht in die Wohnung. Noch während der Mann auf die Polizei wartete, erschien plötzlich ein 45-Jähriger und gab an, durch einen Bekannten des Verstorbenen ebenfalls beauftragt worden zu sein, die Wohnung zu räumen.

Außerdem habe der 45-Jährige gesagt, in den Wochen zuvor gleich mehrfach in der Wohnung gewesen zu sein und hierbei auch verschiedene Gegenstände entsorgt zu haben.

Die Polizei ermittelt in dem Fall.