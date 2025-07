Ein Imbissbesuch endete für einen Gast in Magdeburg mit Schlägen und Beleidigungen. Der bislang unbekannte Täter wütete in der Halberstädter Straße und hinterließ nicht nur Verletzte, sondern auch beschädigtes Inventar. Nun fahndet die Polizei öffentlich nach dem Mann.

In Magdeburg ist ein Mann in einem Imbiss ausgerastet.

Magdeburg. – Bereits am Abend des 24. Februar 2025 kam es in einem Schnellimbiss an der Halberstädter Straße in Magdeburg gegen 19 Uhr zu mehreren Straftaten.

Ein bislang unbekannter Mann soll laut Polizei zunächst einen anderen Gast verbal beleidigt und anschließend körperlich angegriffen haben. Dabei habe der Tatverdächtige sein Opfer mehrfach geschlagen.

Randale in Magdeburger Imbiss: Auch Inventar beschädigt

Im Zuge der Auseinandersetzung wurden zudem mehrere Gegenstände im Imbiss beschädigt. Nach den Vorfällen verließ der Mann den Tatort in unbekannte Richtung.

Überwachungsaufnahmen liegen vor und zeigen den mutmaßlichen Täter.

Dieser Mann soll in einem Imbiss in Magdeburg gewütet haben. Foto: Polizei

Wer erkennt den mutmaßlichen Schläger aus Magdeburg? Foto: Polizei

Dieser Mann soll in Magdeburg auf eine andere Person eingeprügelt haben. Foto: Polizei

Das Polizeirevier Magdeburg nimmt unter dem Stichwort "Mann randaliert im Imbiss" telefonisch Hinweise zur Identität der abgebildeten Person entgegen: 0391/546-3295.