Zu einem Raubüberfall ist es am Samstag in Magdeburg gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Raub in Magdeburg

In Magdeburg ist ein Mann überfallen worden, so die Polizei.

Magdeburg/DUR. - Am Samstag ist es gegen 23.20 Uhr in der Bremer Straße in Magdeburg zu einem Raubüberfall gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 34-Jähriger plötzlich von drei Tatverdächtigen umringt. Hierbei forderten sie die Herausgabe von Wertgegenständen und klauten seine Geldbörse.

Nach Überfall in Magdeburg: Polizei sucht Täter

Die Männer werden wie folgt beschrieben:

männlich

circa 20 bis 25 Jahre alt

dunkle Haare

trugen jeweils eine schwarze, eine gelbe und eine blaue Jacke

Das Polizeirevier Magdeburg sucht zur Aufklärung der Tat nach Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.