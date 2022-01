Raub in Magdeburg - zwei junge Täter festgenommen

Magdeburg - Ein 17-jähriger Magdeburger ist am Montagabend gegen 20 Uhr in der Johannisbergstraße überfallen worden. Zwei junge Männer sprachen ihn erst an und griffen ihn dann unvermittelt an. Dabei wurde der Jugendliche mit Schlägen leicht verletzt. Anschließend entwendeten die Täter sein Mobiltelefon, eine Bankkarte und Bargeld, teilte die Polizei mit.

Nachdem die Täter von ihm abließen, bedrohten sie den 17-Jährigen mit dem Tode, wenn er jemanden von der Tat erzählen würde. Danach flüchteten die beiden in unbekannte Richtung.

Noch am selben Abend konnte die Polizei einen 17-Jährigen und einen 19-Jährigen ermitteln. Beide sollen nach Volksstimme-Informationen bereits polizeilich bekannt sein. Weitere Details nannte eine Sprecherin nicht.

Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Wohnungsdurchsuchung veranlasst, bei der diverses Diebesgut aufgefunden werden konnte. Beide Täter wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Dabei werde auch geprüft, ob ein Zusammenhang zu anderen Raubstraftaten in Magdeburg besteht. Bereits mehrfach wurden Jugendliche von kleinere Gruppen überfallen. Dabei wurden sie auch mit einem Messer oder Taser bedroht oder gar durch Gewalt verletzt. Auffallend: Zeugen gaben immer wieder an, dass einer der Täter eine schwarze Wellensteyn-Jacke trug.