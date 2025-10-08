Einer 83-Jährigen ist auf der Johannes-Göderitz-Straße in Magdeburg die Handtasche gestohlen worden. Dabei stürzte die Seniorin und verletzte sich leicht.

Eine 83-jährige Frau ist in Magdeburg Opfer eines Diebstahls geworden.

Magdeburg. - Einer 83-Jährigen ist am Dienstag gegen 15.30 Uhr in der Johannes-Göderitz-Straße in Magdeburg gewaltsam die Handtasche entrissen worden, teilt die Polizei mit.

Demnach habe sich der bislang unbekannte Täter der Seniorin von hinten genähert und ihr dabei die Handtasche von der Schulter gerissen.

Seniorin stürzt bei Raubüberfall in Magdeburg

Die Frau sei dabei gestürzt und habe sich leichte Verletzungen im Beckenbereich zugezogen. Der Täter habe mit der Tasche in Richtung Olvenstedter Scheid flüchten können.

In der Tasche befanden sich neben persönlichen Gegenständen auch Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe, so die Polizei zu dem Raubüberfall.

Trotz sofortiger Suche der Polizei konnte der Täter nicht gestellt werden. So wird er beschrieben:

zirka 1,70 bis 1,75 Meter groß

südländische Erscheinung

schlanke/normale Statur

zirka 20 bis 30 Jahre alt

dunkle Jeans, roter Kapuzenpullover oder -jacke

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei Magdeburg unter der Telefonnummer 03 91/546-32 95 entgegen.