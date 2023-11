Wegen eines Küchenbrands kam es am Dienstagmorgen zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen der Straße Kümmelsberg in Magdeburg. Zwei Menschen kamen wegen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Brand mit Verletzten: Kümmelsberg wegen Löscharbeiten in Magdeburg gesperrt

Magdeburg/vs - Am Morgen kam es zum Brand einer Wohnung in einem Haus in Magdeburg. Dies geht aus einer Meldung von Polizei und Feuerwehr hervor.

Demnach war es vorübergehend zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Straße Kümmelsberg zwischen Harsdorfer Berg und Hannoverscher Straße gekommen. Grund dafür waren Löscharbeiten der Feuerwehr wegen eines Brandes, die eine Sperrung nötig machten. Auslöser war offenbar ein Küchenbrand. Das Feuer sei wahrscheinlich an einem Herd ausgebrochen, so die Polizei auf Nachfrage.

Zwei Menschen sollen bei der Verpuffung leicht verletzt worden sein. Sie kamen ins Krankenhaus. Weitere Anwohner und Wohnung wurden durch den Brand nicht beeinträchtigt.

Bei dem Brand soll nach ersten Schätzungen der Feuerwehr ein Schaden von 10.000 Euro entstanden sein.